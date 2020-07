Alex Zanardi, notte tranquilla in terapia intensiva: proseguono accertamenti (Di sabato 25 luglio 2020) E' trascorsa tranquilla la prima notte di Alex Zanardi nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Il campione paralimpico, operato tre volte alla testa a ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Non ci sarà un bollettino medico oggi per Alex Zanardi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'atleta si trova… - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - infoitsalute : Alex Zanardi lotta: l'intubazione non si è resa necessaria - pualai : RT @Agenzia_Ansa: Non ci sarà un bollettino medico oggi per Alex Zanardi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'atleta si trova ricov… -