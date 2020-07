Usa, algoritmo scopre campagne social che influenzano elezioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Negli Usa, è stato creato un algoritmo in grado di identificare le campagne social che provano a interferire con le elezioni e altri eventi politici. Uno studio dell’Università di Princeton, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances, è riuscito a creare un’intelligenza artificiale a cui è stato affidato un compito molto particolare. Sembra che questa infatti, … L'articolo Usa, algoritmo scopre campagne social che influenzano elezioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

about_big_data : RT @2___0___3___1: Mine Crime, software che usa un algoritmo per raccogliere dati testuali sui crimini e geolocalizzarli nella web-app sott… - 2___0___3___1 : Mine Crime, software che usa un algoritmo per raccogliere dati testuali sui crimini e geolocalizzarli nella web-app… - RGarsolla : @zaiapresidente Questo è sicuramente meglio : usa un algoritmo random. Di sicuro è più affidabile del tampone ?? - BOSSIMILANIST : Madonna con sta storia del algoritmo e di Rangnick che tra poco esce che ha pure scoperto Butrageño. Ancora pensate… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa algoritmo

ANSA Nuova Europa

L'intelligenza artificiale è in grado di scovare sui social i post legati a campagne condotte dall'estero per influenzare l'andamento di eventi politici, come avvenuto ad esempio nelle ultime elezioni ...L'intelligenza artificiale è in grado di scovare sui social i post legati a campagne condotte dall'estero per influenzare l'andamento di eventi politici, come avvenuto ad esempio nelle ultime elezioni ...