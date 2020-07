Ufficiale, la F1 torna a Imola: si corre a fine ottobre (Di venerdì 24 luglio 2020) Ora è Ufficiale: la Formula 1 torna a gareggiare a Imola. Lo ha annunciato la Formula 1 in un comunicato, in cui ha annunciato inoltre che le monoposto correranno anche a Portimao e Nurburgring. “Le gare di Formula 1 torneranno in Portogallo per la prima volta dal 1996 dopo che la Formula 1 ha aggiunto … L'articolo Ufficiale, la F1 torna a Imola: si corre a fine ottobre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale torna Ufficiale: il circus della Formula 1 torna a Imola dopo 14 anni modenaindiretta.it F1 | Imola, ci siamo! Ufficiale il GP dell’Emilia-Romagna il 1° novembre

Confermate altre tre gare in Europa, c'è anche Imola

