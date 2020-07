Torino. Gli scavi della linea 2 della metro inizieranno entro il 2024 (Di venerdì 24 luglio 2020) Buone notizie per la mobilità del capoluogo piemontese. Gli scavi della linea 2 del metrò inizieranno entro il 2024. La giunta Appendino ha deciso di affidare ad Infra.To (società partecipata dal Comune), la progettazione definitiva e la realizzazione dell’intero linea, da Orbassano a San Mauro Torinese. Grazie ai tempi ridotti che il decreto semplificazione del governo ha introdotto i lavori della prima tratta, per un costo attorno a 1,4 miliardi di euro, da Rebaudengo al Politecnico inizieranno tra il 2023 e il 2024. Questo è quanto si aspettano il primo cittadino e l’assessora alla Viabilità, Maria Lapietra, che hanno fatto approvare una ... Leggi su laprimapagina

Da sabato 18 luglio visitabile l'esposizione curata da Domenico De Gaetano con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma Il Filatoio di C ...

