The Outer Worlds e Outer Wilds hanno in comune la scrittrice e che ha collaborato ad entrambi i giochi (Di venerdì 24 luglio 2020) Chi non ha confuso almeno una volta The Outer Worlds con Outer Wilds e viceversa? Bene, a quanto pare tuttavia ora questi due giochi hanno in comune qualcosa, ovvero la scrittrice Kelsey Beachum, che ha collaborato nello sviluppo del primo DLC di The Outer Worlds, intitolato Peril on Gorgon.Beachum ha annunciato la notizia su Twitter poco dopo che Obsidian ha rivelato il DLC durante lo streaming di Microsoft Games Xbox Showcase tenutosi nella giornata di ieri.Peril on Gorgon non è però il classico DLC separato dall'avventura principale ma al contrario gli sviluppatori hanno deciso di creare una nuova esperienza che si ... Leggi su eurogamer

