Stefano, bambino morto nel pozzo: quella volta che decise di non fare goal… (Di venerdì 24 luglio 2020) Emergono dei particolari emozionanti sulla vita di Stefano Borghes 12enne scomparso dopo essere precipitato in un pozzo nel pozzo situato nel Parco Coronini Cronberg a Gorizia Fonte Facebook – gazzettadellosportFa ancora rabbia la morte di Stefano Borghes. Il ragazzino di appena 12 anni è venuto a mancare lo scorso 22 luglio dopo la caduta in un pozzo di circa 30 metri del Parco Coronini Cronberg a Gorizia mentre stava prendendo parte ad un campo scuola con dei suoi pari età. Naturalmente è in corso di svolgimento una delicata indagine per cercare di ricostruire il reale andamento dei fatti e per comprendere quali siano state le cause che hanno portato alla tragedia. Il magistrato Ilaria Iozzi sta ascoltando le varie parti coinvolte a partire dagli ... Leggi su chenews

