Senza il Mes mancano i soldi in cassa

Servono soldi in cassa subito e il Mes è la via più conveniente. Questo è il messaggio che ha consegnato Roberto Gualtieri ai capi delegazione della maggioranza, prima del Cdm che ha dato il via libera allo scostamento. Il Sole 24 Ore riporta il pensiero del ministro dell'Economia, che premer sui fondi europei per la sanità dopo il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha quantificato in oltre 20 miliardi il fabbisogno per una ristrutturazione del servizio sanitario nazionale all'altezza dell'era Covid. Con altri 25 miliardi di deficit, ha spiegato Gualtieri, il Mes diventa decisivo per evitare problemi alle casse dello Stato. Se il titolare dell'Economia punta ad attivarlo per coprire uscite già in bilancio, il ministro della Salute vorrebbe utilizzarlo per nuove spese per la ...

DALL’INVIATO A BRUXELLES. E’ stanca, Ursula von der Leyen. Segnata dal duro negoziato al Consiglio europeo. Ma dal suo volto traspare la soddisfazione di chi sa di aver legato il proprio nome a una ta ...

Mes, il terrore tra i grillini: "Salvini e Meloni ci mangiano"

Il Mes continua a dividere la maggioranza giallorossa. A Bruxelles il M5S ha votato a favore di un emendamento della Lega che chiedeva di non adottare il Fondo Salva-Stati come sostegno economico per ...

