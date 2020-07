Salvini riprende sbarco di clandestini a Lampedusa e promette porti chiusi, ma con lui erano aperti (Di venerdì 24 luglio 2020) Di tanto in tanto torna attuale la questione relativa all’approccio avuto dal governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle a proposito dei porti chiusi, soprattutto alla luce di alcune dichiarazioni di Salvini direttamente da Lampedusa. Questione come sempre molto calda, soprattutto a fini di campagna elettorale, che distoglie lo sguardo da alcune prese di posizione da parte del Segretario leghista sulla vicenda dei Carabinieri di Piacenza. Argomento, quest’ultimo, trattato proprio nella giornata di ieri. sbarco di clandestini a Lampedusa ripreso da Salvini: verità su porti aperti e chiusi Dopo aver ripreso nel corso di una diretta Facebook lo sbarco di alcuni ... Leggi su bufale

