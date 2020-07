Salute, Sip: “Introdurre l’educazione sanitaria come materia in tutte le scuole” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – “La Societa’ italiana di pediatria (Sip) chiede l’introduzione dell’educazione sanitaria come materia d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo alle medie superiori“, e’ l’appello che Alberto Villani, presidente della Sip, lancia dalle pagine di Pediatria, la rivista ufficiale della Societa’. Leggi su dire

flavioquara : RT @SIPediatri: L'European Academy of Pediatrics @EAPaediatrics indirizza la politica internazionale per la salute dei bambini durante la p… - SIPediatri : L'European Academy of Pediatrics @EAPaediatrics indirizza la politica internazionale per la salute dei bambini dura… - kvigano : RT @ONDaSaluteDonna: Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione': una lotta contro lo stigma che ancora oggi avvolge la #salute #mental… - alessiobiagimd : RT @ONDaSaluteDonna: Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione': una lotta contro lo stigma che ancora oggi avvolge la #salute #mental… - ONDaSaluteDonna : Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione': una lotta contro lo stigma che ancora oggi avvolge la #salute… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute Sip Salute, Sip: "Ecografia ostetrica evidenzia patologie già in utero" - DIRE.it Dire Disturbi del neurosviluppo, strategia nazionale con i pediatri

Roma, 23 lug. (askanews) - Nei controlli pediatrici di routine entrer anche il monitoraggio dei disturbi del neurosviluppo. Un nuovo strumento sar infatti a disposizione dei Pediatri di Famiglia per l ...

I disturbi del neurosviluppo entrano nei controlli periodici dei pediatri. Arrivano le nuove schede Iss-Ministero della Salute

Il nuovo strumento sarà infatti a disposizione dei Pediatri di Famiglia per la sorveglianza neuroevolutiva dei bambini ed è stato redatto con i sindacati e le società scientifiche della pediatria e ...

Roma, 23 lug. (askanews) - Nei controlli pediatrici di routine entrer anche il monitoraggio dei disturbi del neurosviluppo. Un nuovo strumento sar infatti a disposizione dei Pediatri di Famiglia per l ...Il nuovo strumento sarà infatti a disposizione dei Pediatri di Famiglia per la sorveglianza neuroevolutiva dei bambini ed è stato redatto con i sindacati e le società scientifiche della pediatria e ...