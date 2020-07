Rocca di Papa, 25enne cade dal balcone di casa: si pensa a un suicidio (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel primo pomeriggio odierno, intorno alle 14, in via Sepolcro Scaccia, (località Rocca di Papa) una ragazza di 25 anni è stata ritrovata senza vita in strada. Secondo le prime indagini la giovane sarebbe caduta da un piano rialzato di circa 6 metri. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Rocca di Papa e la Polizia Locale. La salma è stata invece portata a Tor Vergata per l’autopsia. Non si esclude l‘ipotesi di un gesto estremo da parte della giovane che da tempo soffriva di depressione ed era in cura presso il servizio di sostegno psichiatrico della Asl. Rocca di Papa, 25enne cade dal balcone di casa: si pensa a un suicidio su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

