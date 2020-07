Piazza Affari resta sui minimi con resto d’Europa (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che confermano l’impostazione debole della mattina, a causa del riemergere di tensioni diplomatiche fra USA e Cina. Scarso beneficio dai dati dei PMI dell’Eurozona, che confermano la ripresa in atto in questi mesi estivi. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,161. In salita lo spread, che arriva a quota +149 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,02%. Tra gli indici di Eurolandia sensibili perdite per Francoforte, in calo dell’1,58%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,16%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dell’1,19%. Segno meno per il listino milanese, con ... Leggi su quifinanza

infoiteconomia : Risk off anche a Piazza Affari: giù Stm e gli industriali, nuovo capitolo per Ubi-Intesa - infoiteconomia : Borsa Milano Oggi, 24 luglio 2020: mercati in rosso, a Piazza Affari focus sulle banche - FADiodovich_IG : RT @IGItalia: ?? LIVE 14:50 || @FADiodovich_IG ospite a Piazza Affari su @RaiTre per commentare le ultime novità sulle #trimestrali, la poss… - IGItalia : ?? LIVE 14:50 || @FADiodovich_IG ospite a Piazza Affari su @RaiTre per commentare le ultime novità sulle… - PSegata : RT @SocietaDolce: Le ultime notizie da piazza Affari e dalla Regione Emilia Romagna. Crowfunding: Società Dolce apre una nuova via. Affari… -