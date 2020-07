Perché lo smart working funziona a metà (Di venerdì 24 luglio 2020) È nato dall'esigenza di una sperimentazione: «Alcune imprese, le più evolute, stavano cominciando a spostare il lavoro dai luoghi fisici tradizionali ad altri che non erano necessariamente le mura domestiche». La sua premessa, più che strutturale o figlia del tempo, era dunque logica: «Non si trattava di un trasferimento soltanto fisico, ma che richiedeva una riorganizzazione dell'intera struttura organizzativa dell'impresa. Un modo diverso di considerare la prestazione lavoro». Finché, con l'esplosione del coronavirus, da concetto affascinante quanto un filo esotico, da nicchia, lo smart working è diventato una necessità improcrastinabile, l'unica via per molte realtà per garantirsi una sopravvivenza sul mercato. Una cogenza che nasconde una grande opportunità: «Lo ... Leggi su panorama

