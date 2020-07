Osimhen-Napoli, siamo allo scambio di documenti. Si trattano i bonus con il Lille (Di venerdì 24 luglio 2020) Per il passaggio di Victor Osimhen al Napoli manca davvero pochissimo. La trattativa procede spedita. Il Corriere dello Sport scrive che si è allo scambio di documenti e che si trattano i bonus con il Lille. “Non resta che attendere qualche giorno ancora. L’ultimo rilancio di De Laurentiis è stato decisivo – ingaggio da 3 a 4 milioni a stagione bonus compresi – e lo scambio dei documenti utile a definire i dettagli prima delle firme è già cominciato. Parallelamente si tratta l’importo dei bonus con il Lilla: senza sosta”. Nello specifico, il nigeriano firmerà un quinquennale da 3,5 milioni a stagione più ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - AlfredoPedulla : Il #Napoli gioca, intanto la deadline per #Osimhen non ha limiti, conta solo una cosa, chiudere, e il Napoli sta sg… - Notiziedi_it : Osimhen, è una maratona: ma il Napoli non molla - napolista : Osimhen-Napoli, siamo allo scambio di documenti. Si trattano i bonus con il Lille Sul CorSport. Quinquennale da 3,5… -