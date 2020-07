Omicidio a Napoli, ucciso con 14 coltellate (Di venerdì 24 luglio 2020) Omicidio a Napoli questa notte: Salvatore Attanasio, 42 anni, è stato ucciso con 14 coltellate. Inutile la corsa all’ospedale: l’uomo è stato colpito tre volte al cuore Quattordici coltellate, di cui tre – fatali – al cuore. Omicidio a Napoli nel cuore della notte: Salvatore Attanasio è deceduto all’ospedale dei Pellegrini dove è stato trasportato dopo essere stato colpito a morte con un coltello. Ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine che stanno cercando di risalire al possibile omicida. Secondo una prima ricostruzione, Attanasio è stato aggredito mentre era a bordo del suo scooter. Quattordici le coltellate inferte all’uomo di cui tre al torace e diverse alle ... Leggi su bloglive

Omicidio nella notte a Napoli, ucciso Salvatore Attanasio. L’uomo, colpito da 14 coltellate, è deceduto all’ospedale Pellegrini dove i medici hanno tentato di salvarlo senza però riuscirci. Troppo gra ...Un uomo di 42 anni e’ stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Napoli. La vittima, Salvatore Attanasio, e’ stato trovato a terra da alcuni passanti, in via Manso, in una pozza di sangue che lo hann ...