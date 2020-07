Napoli-Sassuolo, arbitra Aureliano: il comunicato (Di venerdì 24 luglio 2020) Napoli-Sassuolo, arbitra Aureliano: il comunicato A dirigere Napoli-Sassuolo sarà l’arbitro Gianluca Aureliano. Lo comunica l’Aia con la consueta nota diffusa sul proprio sito ufficiale. Si rendono … L'articolo Napoli-Sassuolo, arbitra Aureliano: il comunicato proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sscnapoli : ?? #NapoliSassuolo, i precedenti ?? - Kloster_Stube : Questa sera in #diretta su #maxischermo e nel nostro #estivo #milan #atalanta #seriea Domani sera #napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH - CdS: Napoli, in attacco Milik contro il Sassuolo, in porta Meret - roma_magazine : RT @calciomercato_m: VERSO IL MATCH - CdS: Napoli, in attacco Milik contro il Sassuolo, in porta Meret - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: VERSO IL MATCH - CdS: Napoli, in attacco Milik contro il Sassuolo, in porta Meret -