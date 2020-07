Moto3, GP Andalusia Jerez 2020: i risultati delle prove libere 1, Fernandez il più veloce (Di venerdì 24 luglio 2020) Raul Fernandez è il pilota più veloce al termine delle prime prove libere di Moto3 del Gran Premio di Andalusia. Il secondo weekend di gara sul circuito di Jerez si apre con un super tempo del pilota spagnolo che a bordo della KTM del team Red Bull ferma il cronometro in 1’45″896, precedendo il giapponese Tatsuki Suzuki su Honda staccato di circa due decimi, mentre trova il terzo crono il ceco Filip Salac (Honda). Tony Arbolino chiude con l’ottavo tempo della mattinata, buon quinto posto per Andrea Migno dello Sky Racing Team VR46, mentre il compagno Celestino Vietti è fuori dalla top-10 delle libere 1. Questi i risultati. La classifica tempi delle ... Leggi su sportface

