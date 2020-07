Manifesto anonimo contro sindaco e consiglieri di Aversa. “Affisso da chi è contro le legalità” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Un Manifesto anonimo con il nome del sindaco di Aversa (Caserta) Alfonso Golia e di tutti i consiglieri di maggioranza e la scritta “Arrestateli”, è stato affisso per le strade della città. Un episodio che ha provocato numerosi reazioni, e che secondo il sindaco Golia sarebbe legato ad una svolta nell’azione sulla legalità intrapresa dalla sua amministrazione. In un post su facebook, Golia, dopo aver premesso che l’elenco dei consiglieri “è sbagliato”, scrive che “non hanno avuto nemmeno il coraggio di firmarsi. Evidentemente in questa città il lavoro per la legalità da fastidio a qualcuno abituato a non rispettare le ... Leggi su anteprima24

