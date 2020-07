Maltempo, Milano devastata da un fortissimo nubifragio (Di venerdì 24 luglio 2020) Un violento nubifragio si è abbattuto dall’alba su Milano. A causa delle fortissime piogge, che hanno causato diversi allagamenti in città e nei Comuni della cintura Nord, è anche esondato il fiume Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Allagati diversi sottopassi. La circolazione dei treni è rimasta bloccata e poi è stata ripristinata fra le stazioni di Milano Cadorna e Bovisa per danni all’infrastruttura alla stazione Domodossola. L'articolo Maltempo, Milano devastata da un fortissimo nubifragio proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip

