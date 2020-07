Maltempo: assessore Granelli, 'a Milano Seveso salito di quasi 3 metri in 20 minuti' (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - "Tra le 6 e le 7 a Milano sono caduti 70 millimetri di pioggia, in un'ora quelli di un mese. Il Seveso in via Valfurva a Niguarda è passato da 40 centimetri alle 6.40 a 3.10 (esondazione) alle 7: 2,7 metri in 20 minuti, 13,5 centimetri di salita ogni minuto". Lo afferma l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, sulla sua pagina Facebook. "Questo -continua- è l'esito del cambiamento climatico. Questa è la ragione per la quale diciamo che il progetto vasche deve essere realizzato e in fretta, senza se e senza ma. E chi ricorre, rallenta, chiede di ripensare, si assuma le responsabilità di quanto ... Leggi su iltempo

