Mad Max | Fury Road | le liti tra Charlize Theron e Tom Hardy hanno reso il set difficile

Le liti e la tensione tra le star Charlize Theron e Tom Hardy hanno reso il set di Mad Max: Fury Road una vera e propria sfida nella sfida. Il set di Mad Max: Fury Road non è stato certo una passeggiata, soprattutto per via delle liti tra Charlize Theron e Tom Hardy che hanno reso difficile e complicata la situazione lavorativa al resto di cast e alla crew. La tensione tra Tom Hardy e Charlize Theron ha reso il set di Mad Max: Fury Road un luogo "difficile" secondo la stunt ...

Mad Max: Fury Road, nuovi dettagli sulla "furiosa" lite tra Charlize Theron e Tom Hardy

Che tra Furiosa e Max non corresse buon sangue s'intuiva già dalle prime immagini del cult di George Miller, ma contrariamente ai loro personaggi alla fine dell'avventura steam-punk tra Charlize Thero ...

