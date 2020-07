La strategia di Putin per far dimenticare gli orrori dei gulag (Di venerdì 24 luglio 2020) Dalla caduta dell’Unione Sovietica infuria in Russia una guerra della memoria. Ong, ricercatori e attivisti continuano a lavorare infaticabilmente per preservare una memoria indipendente del gulag, mentre lo stato cerca di controllarla. Leggi Leggi su internazionale

ICPartners : #Russia - Il Presidente russo Vladimir Putin sta valutando una strategia di hedging per proteggere i profitti delle… - EnergiaOltre : Putin sta valutando una strategia di hedging, sul modello del #Messico, per proteggere i profitti delle esportazion… - a_medici : RT @agenzia_nova: “La #Russia intende costruire il Nord Stream 2 per controllare i nostri alleati in Europa e le loro forniture di #energia… - MataGabry : RT @agenzia_nova: “La #Russia intende costruire il Nord Stream 2 per controllare i nostri alleati in Europa e le loro forniture di #energia… - agenzia_nova : “La #Russia intende costruire il Nord Stream 2 per controllare i nostri alleati in Europa e le loro forniture di… -

Ultime Notizie dalla rete : strategia Putin Russia, la strategia di Putin per proteggere l'export petrolifero Energia Oltre Trump chiama Putin: “Evitare corsa alle armi a tre fra Cina, USA e Russia”

La telefonata fra Trump e il presidente russo Vladimir Putin è la prima dopo un mese ... Il Cremlino ha dichiarato che i due leader hanno discusso di stabilità strategica e controllo degli armamenti, ...

Trump a Putin: evitare corsa alle armi Usa-Russia-Cina

Nel corso della telefonata Putin e Trump hanno discusso di "stabilit strategica e controllo degli armamenti" e dell'importanza "di consultazioni bilaterali", tra cui quelle sul "trattato strategico ...

La telefonata fra Trump e il presidente russo Vladimir Putin è la prima dopo un mese ... Il Cremlino ha dichiarato che i due leader hanno discusso di stabilità strategica e controllo degli armamenti, ...Nel corso della telefonata Putin e Trump hanno discusso di "stabilit strategica e controllo degli armamenti" e dell'importanza "di consultazioni bilaterali", tra cui quelle sul "trattato strategico ...