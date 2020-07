Kanye West, «operazione commerciale» o «disturbo bipolare»? (Di venerdì 24 luglio 2020) Riflettori puntati su Kanye West. Nelle ultime settimane il rapper americano sta facendo discutere per alcuni comportamenti sopra la righe: talvolta così esagerati che una parte di fan hanno iniziato a pensare che ci sia dietro «un’operazione commerciale» in vista del nuovo disco in uscita. Di tutt’altro avviso invece Kim Kardashian, che su Instagram ha chiesto «rispetto» per il marito che «soffre di un disturbo bipolare». Leggi su vanityfair

Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - miryjane007 : RT @aR21ooo: RAGA KANYE WEST E TAYLOR SWIFT FARANNO USCIRE I RISPETTIVI ALBUM STASERA A MEZZANOTTE. TAYLOR A KANYE: - peppe844 : RT @ismylifeajoke_: RAGA PUBBLICANDO L'ALBUM DOMANI TAYLOR IMPEDIRÀ A KANYE WEST DI DEBUTTARE #1 NEGLI USA ADORO -