Incredibile Marquez, in pista per le qualifiche (Di venerdì 24 luglio 2020) Oggi si corrono le qualifiche del Gp di Andalusia sempre sulla pista di Jerez che ha tenuto banco all'esordio della scorsa settimana. nelle libere di ieri ancora benissimo le due Yamaha con Vinales e Rossi più veloci. Ma a tener banco è ancora Marc Marquez che dopo la caduta con conseguente frattura dell'omero e l'intervento alla spalla di due giorni fa, domani sarà regolarmente in pista per le qualifiche della gara in programma domenica. Insomma, Marquez non finisce mai, ma lui come sempre vola basso. «Sono arrivato sul circuito dopo l'operazione a Barcellona e ho superato i test medici nel pomeriggio. Significa che posso guidare e dopo aver parlato con la Honda abbiamo deciso di iniziare direttamente sabato. Ho dormito abbastanza bene, ovviamente ho un ... Leggi su iltempo

