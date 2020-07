Immigrati e rom scatenati, furti in spiaggia a raffica: zaini, smartphone e denaro il “bottino” (Di venerdì 24 luglio 2020) Immigrati e nomadi scatenati nei furti in spiaggia. Puntano ai bagnanti distratti o a quelli che fanno il bagno a mare e rubano tutto quel che trovano sotto l’ombrellone. A Torvaianica due turisti – in un batter d’occhio – hanno visto sparire gli zaini che contenevano anche gli smartphone. Dopo le indagini, il “bottino” gli agenti hanno trovato il “bottino” nel campo rom di Castel Romano. furti in spiaggia sul litorale di Latina La Polizia di Stato di Latina invece ha arrestato due stranieri che agivano sulla spiaggia a Capo Portiere. Gli agenti si sono recati all’altezza di uno degli stabilimenti balneari tra Capo Portiere e Foce Verde. Lì c’erano nordafricani, ... Leggi su secoloditalia

