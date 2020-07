Il Lione si scalda per la Juve: vittoria in amichevole contro il Royal Antwerp (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Lione si sta preparando con delle amichevoli agli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus: 3-2 contro il Royal Antwerp Il Lione sta sostenendo una serie di amichevoli per farsi trovare pronto alla gara contro la Juventus valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 7 agosto. I francesi hanno battuto per 3-2 il Royal Antwerp, squadra belga, evidenziando alcune lacune difensive dopo l’iniziale triplo vantaggio. In gol Dembele, Cornet e autogol dei belgi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

