Il Crotone è matematicamente promosso in Serie A (Di venerdì 24 luglio 2020) Grazie alla vittoria contro il Livorno (1-5) alla terzultima giornata del campionato di Serie B, il Crotone è matematicamente promosso in Serie A da seconda classificata. Dopo il Benevento, è la seconda squadra promossa quest’anno dalla Serie B: la terza Leggi su ilpost

