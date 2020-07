I Pearl Jam in Italia nel 2021, annunciata la data di Imola: biglietti in prevendita (Di venerdì 24 luglio 2020) I Pearl Jam in Italia nel 2021, con una data all'Autodromo di Imola. Eddie Vedder e i suoi approderanno nel Bel Paese per l'appuntamento del 26 giugno 2021, nel quale terranno il concerto Italiano. I biglietti acquistati per la data del 5 luglio 2020 rimangono validi per la nuova data, mentre per quelli che non potranno prendere parte all'evento, rimane aperta la possibilità di richiedere il rimborso del tagliando d'ingresso acquistato. L'intero tour dei Pearl Jam è stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha imposto l'annullamento di tutti gli eventi che potessero creare assembramento. Le attuali norme sul contenimento del contagio, inoltre, hanno imposto il ... Leggi su optimagazine

