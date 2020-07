Gianluca Grignani torna single la moglie l’ha lasciato (Di venerdì 24 luglio 2020) Gianluca Grignani sarebbe tornato single dopo una lunga crisi con la moglie Francesca Dall’Olio. Stando a quanto riporta “Dagospia”, i due si sarebbero separati mesi fa e sarebbe stata la donna a dire basta ponendo fine a un matrimonio durato 17 anni. La coppia ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. A Francesca l’artista ha dedicato le canzoni “Francy” e “Sei Unica”. Al momento non si conoscono i dettagli della rottura. Intanto, Grignani sta lavorando a un nuovo album e uno dei brani sarebbe dedicato alla stessa ragazza de “La mia storia tra le dita”. La canzone “Non dirò il tuo nome”, come ha rivelato in un’intervista – è sposata con un altro e ha una famiglia, ma ... Leggi su people24.myblog

lovedany23 : Gianluca Grignani - Sei Bella - NotizieOra : Gianluca Grignani mollato dalla moglie - radiocalabriafm : GIANLUCA GRIGNANI - CAMPI DI POPCORN - radio7asiago : Now Playng: Gianluca Grignani - La Mia Storia Tra Le Dita - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Gianluca Grignani - Le mie parole -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -