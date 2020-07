Genoa-Inter, i convocati di Nicola: c’è Romero (Di venerdì 24 luglio 2020) Tutto pronto per Genoa-Inter, match della trentaseiesima giornata di Serie A in programma alle 19:30 di sabato 25 luglio nella cornice dello Stadio Ferraris. Sono ventisette i calciatori del Genoa che il tecnico Davide Nicola ha deciso di convocare per il match casalingo. Out Lerager (squalificato) e Radovanovic (infortunio). Presenti nell’elenco invece Romero e Sanabria. I convocati: Perin, Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Sanabria, Falque, Ichazo, Biraschi, Jagiello, Eriksson, Romero, Ghiglione, Pandev, Schone, Marchetti, Destro, Bianchi, Sturaro, Cassata, Favilli, Ankersen, Masiello, Rovella, Behrami, Soumaoro, Pinamonti. Leggi su sportface

