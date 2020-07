Emma Marrone svela con quale dei suoi colleghi giudici di ‘X Factor’ le piacerebbe duettare. E su Maria De Filippi… (Di venerdì 24 luglio 2020) C’è grande attesa per la nuova stagione di X Factor, il talent show giunto alla quattordicesima edizione che andrà in onda su Sky a partire dal 17 settembre. A suscitare grande curiosità non è solo la ricerca di un nuovo talento, ma anche la giuria che vede due volti storici del programma, ossia Manuel Agnelli e Mika, e due new entry super chiacchierate: il rapper Hell Raton e Emma Marrone, vincitrice e coach per moltissime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Proprio la bellissima salentina si è raccontata a Il Corriere della Sera, confidando le sue emozioni e scherzando sugli altri giudici, a partire dal veterano Agnelli, che l’ha definita “sexy e permalosa“: Il caro e vecchio zio Manuel ha ragione. È tenerissimo, mi piace il suo approccio con le ... Leggi su isaechia

