Crotone, Serie A ad un passo: ma occhio a Cremonese-Spezia (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Crotone e la Serie A potrebbero riabbracciarsi presto. I calabresi guidati dai Vrenna sono pronti a risalire nella massima Serie del calcio italiano dopo un campionato dominato alle spalle del Benevento. Gli squali, impegnati questo pomeriggio alle ore 18:45 al Picchi contro il Livorno – già retrocesso – hanno l’occasione unica di mettere un mattoncino fondamentale in vista della promozione. Per gioire in pieno però, oltre alla vittoria dei pitagorici sui toscani, a Crotone dovranno attendere qualche ora in più sperando che lo Spezia non vinca nella trasferta di Cremona. Negli scontri diretti le due squadre sono in perfetta parità avendo vinto entrambe con il punteggio di 2-1, con i rossoblu in vantaggio con la differenza reti. In ogni caso per gli uomini ... Leggi su alfredopedulla

