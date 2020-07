Corrado torna a giocare a Vibo Valentia (Di venerdì 24 luglio 2020) Vibo Valentia- Ultimo botto di mercato della Tonno Callipo che riporta a casa Francesco Corrado dopo l'esperienza maturata calcando i campi della Serie A2. L'atleta si aggregherà subito al gruppo ... Leggi su corrieredellosport

Nato a Crotone il 10 maggio del 1997, per 198 cm di altezza, lo schiacciatore calabrese ha iniziato a giocare a pallavolo quando non aveva ancora dieci anni. Gli esordi con la Provolley Crotone, poi n ...