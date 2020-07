Coronavirus: via libera della Camera alla “Giornata in memoria delle vittime”, scelta una data simbolica (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Aula della Camera ha dato ieri il via libera all’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Il testo, approvato a Montecitorio con 418 voti a favore, nessun contrario e tre astensioni, passa al Senato. Il testo approvato a Montecitorio prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Coronavirus“, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’ epidemia. In tutti i luoghi pubblici e privati dovrà essere osservato un minuto di silenzio. La data del 18 marzo ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, via ai test nei luoghi della movida La Nazione Luci d'artista formato Covid: edizione ridotta e in sicurezza

Sarà «particolarmente ridimensionata», è vero. Costerà un quinto, o giù di lì, rispetto alle edizioni precedenti. Ma Luci d'artista si terrà. Mancherebbe solo l'ufficialità, il via libera definitivo a ...

Roma, sanità: salvo il personale delle cliniche che perdano l’accreditamento

Un protocollo d’intesa che prevede la salvaguardia occupazionale dei lavoratori delle strutture accreditate: è stato firmato stamattina nella sede della giunta della Regione Lazio. Nel caso in cui il ...

