Coronavirus e vacanze: quali sono i mezzi di trasporto da scegliere per stare più tranquilli? (Di venerdì 24 luglio 2020) “Con l’arrivo delle vacanze molte persone si domandano quale sia il mezzo più comodo e sicuro per spostarsi. L’aspetto più importante, però, è capire con quale mezzo ci si sente personalmente più tranquilli, in modo da potersi godere il viaggio senza eccessive ansie e paure che potrebbero compromettere la vacanza”. E’ quanto riferito da un team di psicologi impegnati nel progetto ‘Lontani ma vicini‘ di Diregiovani.it e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) che, nell’ambito della task force per l’emergenza educativa del Ministero dell’Istruzione, offrono uno spazio di ascolto e supporto a studenti, docenti e genitori. “Molta gente – spiegano ancora – prediligera’ delle vacanze brevi e non lontano da casa, per ... Leggi su meteoweb.eu

