Confindustria: risalita incompleta, domanda interna fredda (Di venerdì 24 luglio 2020) In Italia, nonostante il rimbalzo "la risalita è incompleta e l`attività ancora compressa" con la domanda interna "fredda", l`export "in parziale risalita" e il mercato del lavoro "debole". E' quanto rileva Confindustria nella consuenta "Congiuntura flash". L`Eurozona è in recupero, gli spread sovrani in calo anche grazie alla nascita del recovery fund, dice viale dell'Astronomia. Molti mercati esteri sono ancora frenati dalla pandemia, il commercio mondiale resta difficile, con luci e ombre negli Usa e la Cina in debole ripartenza."Siamo all`inizio del trimestre, il terzo, che farà registrare una variazione positiva del Pil italiano, dopo il minimo della recessione nel secondo - sottolinea Confindustria - i dati ... Leggi su ilfogliettone

Confindustria : ?? In Italia risalita incompleta e attività ancora compressa: domanda interna fredda, mercato del lavoro debole, exp… - eli_marino : RT @Confindustria: ?? In Italia risalita incompleta e attività ancora compressa: domanda interna fredda, mercato del lavoro debole, export i… - ConfSicilia : RT @Confindustria: ?? In Italia risalita incompleta e attività ancora compressa: domanda interna fredda, mercato del lavoro debole, export i… - quotidianodirg : Pil, Confindustria “Risalita incompleta per la domanda bassa” - VincenzaGiamma1 : RT @QdSit: Pil, Confindustria “Risalita incompleta per la domanda bassa” #qds #qdsnotizie -