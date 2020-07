Buone notizie per le partite iva e autonomi: via saldi e acconti! (Di venerdì 24 luglio 2020) Il prossimo sarà l’anno della riforma fiscale che il Paese aspetta da lungo tempo. L’emergenza Covid, con i disagi che ha creato a milioni di contribuenti, rende questo passaggio ancora più urgente e decisivo. Da luglio è scattato un primo intervento, il taglio del cuneo fiscale da 3 miliardi per 16 milioni di lavoratori dipendenti, che ha portato benefici sensibili in busta paga, ma serve andare ben oltre, affiancando alla riduzione della pressione fiscale sul ceto medio una reale semplificazione del sistema tributario, a partire dalle imprese. A questo proposito stiamo lavorando da mesi con l’Agenzia delle Entrate per sostituire una volta per tutte il meccanismo dei saldi e degli acconti che riguarda l’Irpef di circa 4 milioni di contribuenti tra autonomi e partite Iva. Vogliamo ... Leggi su ilblogdellestelle

Niente Palermo e Catania, il Giro d'Italia 2020 partirà da Monreale

La grande partenza del Giro d’Italia 2020 avverrà da Monreale, ora è ufficiale. La prima tappa della carovana rosa, il tour ciclistico più atteso dagli appassionati di bicicletta, prenderà le mosse da ...

Milena Miconi: 'Pingitore mi diceva che non sapevo fare niente'

Milena Miconi ha raccontato che quando fece il provino per il Bagaglino, Pierfrancesco Pingitore le disse che non sapeva fare niente, ma che sarebbe piaciuta alle donne perché era simpatica.

