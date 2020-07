Benevento 5, Collarile racconta la corsa contro il tempo per iscriversi in B (Di venerdì 24 luglio 2020) tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sarà in serie B il futuro del Benevento5 che nelle ultime ore ha perfezionato una operazione lampo subentrando al Limatola nel campionato Cadetto dopo le vicende che hanno obbligato il sodalizio del presidente D’Agostino ad ammainare bandiera bianca, complice il mancato rinnovo dell’impegno economico dello sponsor principale. “È stata una vera e propria corsa contro il tempo – spiega Antonio Collarile, dg del Benevento5 – ma ce l’abbiamo fatta inviando già la documentazione a Roma che sarà esaminata a breve, pur trattandosi solo di un passaggio formale. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla cortese disponibilità ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Collarile Benevento 5, Collarile racconta la corsa contro il tempo per iscriversi in B anteprima24.it Il Benevento5 annuncia Gerardo Dello Iacovo come responsabile del settore giovanile

Da sx a dx: il DG Antonio Collarile, Gerardo Dello Iacovo responsabile settore ... per traghettare il settore giovanile del Benevento 5 verso un nuovo modo di essere concepito. Mi preme prima di tutto ...

Benevento5. Valorizzare le enormi potenzialità dei calcettisti made in Sannio.

Va in questa direzione la scelta del di affidare il ruolo di responsabile del settore giovanile all’allenatore Gerardo Dello Iacovo che avrà il compito di dare un ulteriore slancio alla cantera giall ...

Da sx a dx: il DG Antonio Collarile, Gerardo Dello Iacovo responsabile settore ... per traghettare il settore giovanile del Benevento 5 verso un nuovo modo di essere concepito. Mi preme prima di tutto ...Va in questa direzione la scelta del di affidare il ruolo di responsabile del settore giovanile all’allenatore Gerardo Dello Iacovo che avrà il compito di dare un ulteriore slancio alla cantera giall ...