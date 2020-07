Anzio, colti sul fatto con un centinaio di dosi di cocaina: arrestati due pusher (Di venerdì 24 luglio 2020) colti in flagrante mentre erano in possesso di 70 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, pronta da essere spacciata sul litorale di Anzio e Nettuno: così gli agenti del Commissariato di Anzio-Nettuno hanno tratto in arresto due uomini, di 37 e 40 anni. I due sono stati controllati dalla squadra investigativa dopo una attenta attività di indagine. Fermati mentre erano a bordo di una Smart, i due giovani avevano avuto contatti con alcuni pregiudicati della zona. Il fare sospetto dei due non è sfuggito agli uomini della polizia, che li hanno fermati. Nel corso dei controlli e delle perquisizioni è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, per circa 70 grammi divisa in un centinaio di dosi pronte alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

