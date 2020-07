Alvito, minaccia l’ex e i suoi due figli con una pistola: arrestato un 50enne (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ accusato di tentato omicidio per aver minacciato con una pistola la sua ex e i suoi due figli: a finire nei guai è stato un 50enne di Alvito che ha compiuto il gesto ieri pomeriggio, in una casa alla periferia del paese e davanti ai due figli ventenni della donna. I fatti: minaccia l’ex con una pistola, arrestato un 50enne Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Alvito hanno fatto irruzione in un’abitazione periferica del comune dove un 50enne del posto stava minacciando con una pistola una donna (con cui aveva avuto una relazione) e i due figli ventenni di lei, che sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

