Zaniolo spazza via le polemiche, selfie con Mancini: «Fratellone» (Di giovedì 23 luglio 2020) Con una prestazione maiuscola contro la SPAL, Nicolò Zaniolo ha spazzato via le polemiche degli ultimi giorni Il gol segnato da Nicolò Zaniolo contro la SPAL entrerà di diritto negli annali del calcio e servirà sicuramente a lui a calmare le acque dopo settimane turbolente. Il classe ’99 si è messo alle spalle una settimana difficile, caratterizzata da polemiche e chiacchiere sul suo conto. Ad innescarle, quanto successo nel corso di Roma-Verona, con Gianluca Mancini che nel finale di gara ha richiamato con toni forti Zaniolo chiedendogli maggiore sacrificio in fase di ripiegamento e Fonseca che dopo il triplice fischio finale ha apertamente dato ragione al difensore. C’era chi pensava che questo ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo spazza Polemiche e voci spazzate via, Zaniolo a Mancini: “Fratellone" Goal.com Zaniolo spazza via le polemiche, selfie con Mancini: «Fratellone»

Il gol segnato da Nicolò Zaniolo contro la SPAL entrerà di diritto negli annali del calcio e servirà sicuramente a lui a calmare le acque dopo settimane turbolente. Il classe ’99 si è messo alle ...

Basta polemiche, Zaniolo e Mancini fanno pace

Nicolò Zaniolo è stato straordinario protagonista di SPAL-Roma. Con una grande prestazione si è messo alle spalle una settimana condita da rumors. Una serata da protagonista assoluto, condita da una d ...

Il gol segnato da Nicolò Zaniolo contro la SPAL entrerà di diritto negli annali del calcio e servirà sicuramente a lui a calmare le acque dopo settimane turbolente. Il classe ’99 si è messo alle ...Nicolò Zaniolo è stato straordinario protagonista di SPAL-Roma. Con una grande prestazione si è messo alle spalle una settimana condita da rumors. Una serata da protagonista assoluto, condita da una d ...