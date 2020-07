Un’auto si ribalta e prende fuoco: muoiono cinque bambini (Di giovedì 23 luglio 2020) cinque bambini hanno perso la vita in un incidente stradale accaduto nei pressi di Albon, nel sud-est della Francia. A bordo dell’automobile anche tre adulti ed un altro bambino di sette anni, che sono stati ricoverati in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, il minivan avrebbe urtato un guardrail e si sarebbe ribaltato, prendendo successivamente fuoco. Ancora ignote le cause dell’incidente, con gli investigatori che non hanno escluso un possibile problema tecnico all’origine dell’incendio. Morti cinque bambini I cinque bambini che hanno perso la vita, tre femmine e due maschi, avevano tra i 3 e i 14 anni. Stavano viaggiando con i genitori e la zia sull’autostrada A7, l’autoroute du ... Leggi su thesocialpost

