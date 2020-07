Udinese-Juventus, Sarri: “Abbiamo perso ordine”. Gotti: “Non mi aspettavo di vincere” (Di giovedì 23 luglio 2020) Al termine del match tra Udinese e Juventus, il tecnico Maurizio Sarri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare della sconfitta nel finale alla Dacia Arena, che ha rimandato la festa Scudetto. “Abbiamo perso ordine, volevamo vincere a tutti costi ma abbiano iniziato ad essere disordinati. L’abbiamo persa nel finale proprio per questo motivo. Le squadre più aggressive, in questa fase, fanno fatica. Nel post lockdown conta più l’ordine dell’aggressività, ma a noi è mancata. In questo momento della stagione è difficile rimanere mentalmente attaccati alla partita per tutti i 90 minuti, l’inerzia delle sfide cambia poi molto rapidamente. Sono lezioni da imparare. Se questo mi preoccupa per la Champions? Ancora non sono proiettato al ... Leggi su calcioweb.eu

Udinese_1896 : #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? - juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - SkySport : UDINESE – JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (42’) ? #Nestorovski (52’) ? #Fofana (90+2’) ? #SerieA – 35^ gi… - CalcioWeb : #UdineseJuventus, #Sarri: 'Abbiamo perso ordine'. #Gotti: 'Non mi aspettavo di vincere' - - ItalianFalcon27 : RT @Eurosport_IT: INCREDIBILE: L'UDINESE STENDE LA JUVENTUS! ?? Niente scudetto per la Juventus, alla Dacia Arena i friulani ribaltano il p… -