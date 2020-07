Tuscolano: ladri beccati in flagrante, la Polizia taglia le vie di fuga ai malviventi e li arresta (Di giovedì 23 luglio 2020) Durante la notte, in via dei Furi, nel quartiere Tuscolano, durante il controllo del territorio, personale delle volanti, transitando nella via, ha notato all’interno di una lavanderia delle persone le quali, alla vista della macchina della Polizia, sono scappate. Gli agenti, con l’ausilio di altri equipaggi sono riusciti a circoscrivere la zona al fine di evitare ogni via di fuga ai fuggitivi e poco dopo li hanno bloccati con la refurtiva ed uno zainetto dove, all’interno, è stato trovato materiale per il taglio di lamiere e altri arnesi atti allo scasso. I due, M.M. e P.V., entrambi cittadini albanesi di 25 e 19 anni, sono stati arrestati per furto aggravato ma anche per danneggiamento. Durante il tentativo di fuga infatti, hanno danneggiato il cofano di un’autovettura ... Leggi su ilcorrieredellacitta

