Torino in lutto, è scomparso il mago del settore giovanile Sergio Vatta (Di giovedì 23 luglio 2020) Torino, è scomparso Sergio Vatta: lo storico allenatore del settore giovanile granata si è spento all’età di 82 anni Sergio Vatta, storico allenatore del settore giovanile del Torino, si è spento oggi all’età di 82 anni. In granata tra il 1977 e il 1991, vinse due campionati Berretti, due campionati Primavera, sette coppe Italia Primavera e quattro tornei giovanili di Viareggio. Tanti i giocatori lanciati nel calcio come Dino Baggio, Benito Carbone, Sandro Cois, Roberto Cravero, Diego Fuser, Gian Luigi Lentini, Andrea Mandorlini, Giuseppe Pancaro e Christian Vieri. Sergio Vatta, il più grande maestro di calcio che ... Leggi su calcionews24

