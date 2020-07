Temptation Island 2020 quarta puntata: tradimenti e amari addii (Di venerdì 24 luglio 2020) La quarta puntata di Temptation Island 2020 è stata un susseguirsi di colpi di scena, nessuno poteva crederci: la loro reazione è inaspettata. Fonte: Instagram @TemptationIsland official Nella quarta punta del reality dei sentimenti non sono mancante le sorprese e i colpi di scena. Questa sera 23 luglio 2020 è andata in onda la quarta puntata del noto reality e niente è andato come aspettato. Dopo lo scatto d’ira della scorsa settimana e l’intervento di Filippo Bisciglia si pensava che la situazione si fosse calmata a Temptation Island 2020. Temptation ... Leggi su chenews

vincycernic95 : La vacanza non aggratis a Temptation Island altrimenti prendi il bancomat e te la fai ANNAMARIA AMATA DALLE RAGAZ… - _claquartararo : RT @louismysassy97: IO CHE MI IMMAGINO HARRY IN HOTEL A ROMA STRAVACCATO SUL DIVANO CHE SI GUARDA TEMPTATION ISLAND #ONEDIRECTIONBREAKSTHEI… - Beatric21704570 : #TemptationIsland Antonio durante I 15 giorni a Temptation Island - tyxngfwoggy : @QI4NKUN_ @choiyeonjunies // dsrebbero del clown a taeyonf se si lamentassw di questw testw di cszzo a temptation island - Flipymimi : RT @_puppywang_: Antonio mettersi in gioco a temptation island non vuol dire fare il porco con le altre. Mettersi in gioco vuol dire resist… -