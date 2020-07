Sparatoria a Napoli, condannati i 2 uomini che ferirono la piccola Noemi (Di giovedì 23 luglio 2020) Si è concluso il rito abbreviato sul processo a carico di Armando Del Re e il fratello Antonio, che il 3 maggio dell’anno scorso aprirono il fuoco in Piazza Nazionale a Napoli. Nella Sparatoria restò ferita la piccola Noemi: una storia che ha scosso l’Italia, ritrovatasi di colpo a tifare per la piccola innocente. Ora, la giustizia ha messo la parola fine alla vicenda. Noemi, ferita nella Sparatoria di Napoli Una giornata divenuta improvvisamente un incubo, uno spartiacque nella giovanissima vita della piccola Noemi, di soli 4 anni. La bambina stava passeggiando con la nonna, quando sulla sua strada si è trovata la pistola impugnata da Armando Del Re: i colpi erano destinati a un ... Leggi su thesocialpost

stregaperamor : RT @chilhavistorai3: Bambina colpita durante un agguato di camorra: Armando e Antonio Del Re condannati dal gup a 18 e 14 anni per il ferim… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Bimba ferita in una sparatoria a Napoli, condannati i due attentatori #Noemi - conci66aa : RT @chilhavistorai3: Bambina colpita durante un agguato di camorra: Armando e Antonio Del Re condannati dal gup a 18 e 14 anni per il ferim… - thranduilionmon : RT @chilhavistorai3: Bambina colpita durante un agguato di camorra: Armando e Antonio Del Re condannati dal gup a 18 e 14 anni per il ferim… - chilhavistorai3 : Bambina colpita durante un agguato di camorra: Armando e Antonio Del Re condannati dal gup a 18 e 14 anni per il fe… -