Siamo Alitalia-ni, niente esuberi (Di giovedì 23 luglio 2020) Si avvicina il decollo della newco da cui risorgerà per l'ennesima volta Alitalia, e la cosiddetta interlocuzione con gli uffici bruxellesi di Margrethe Vestager entra nel vivo, almeno secondo quanto si legge sui quotidiani. Vediamo in cosa pare consistere l'intervento antitrust europeo e quali sono le ambizioni del governo italiano. Pare che la newco avrà 65-70 aerei, contro i 112 della flotta attuale. Interessante quanto scrive Leonard Berberi sul Corriere: Ma è una flotta ridotta quasi (...) - Economia / Alitalia, Investimenti, Lavoratori, , Finanza Pubblica, esuberi Leggi su feedproxy.google

gaiatortora : Entra lo Stato in Autostrade. Ma lo Stato siamo noi. Dunque come per Alitalia continueremo a pagare noi? Gira che ti rigira.. - Lorenzo32843904 : @bois_m @IEccellenza @damiano755 @MarcoRizzoPC @pierbaratt Bene Se non c'è domanda perche non siamo competitivi a c… - augustarellod : #inonda Monti ma i capitani coraggiosi di Alitalia erano privati o era lo Stato? E poi Monti la faccia finita a dif… - francescatosat7 : RT @Phastidio: Il post del giorno - Gli odiosi burocrati della Vestager ostacolano l'adozione in Alitalia del modello Ilva e chiedono meno… - MenoStato : RT @Phastidio: Il post del giorno - Gli odiosi burocrati della Vestager ostacolano l'adozione in Alitalia del modello Ilva e chiedono meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo Alitalia Siamo Alitalia-ni, niente esuberi AgoraVox Italia Recovery Fund, Patuanelli: «Ora un cronoprogramma per investire le risorse ottenute in Europa»

C’è stata un’interlocuzione molto proficua con il commissario europeo Frans Timmermans, con cui c’è una convergenza molto ampia sul tema». Alitalia rischia di diventare una voragine per il governo.

Cosa dicono i sondaggi sui partiti, in attesa dell'impatto del Recovery Fund

Non proprio. Secondo un ulteriore sondaggio, effettuato da Antonio Noto, sia nel caso di Autostrade che in quello di Alitalia (quest’ultimo una sorta di “evergreen” della politica italiana) gli ...

C’è stata un’interlocuzione molto proficua con il commissario europeo Frans Timmermans, con cui c’è una convergenza molto ampia sul tema». Alitalia rischia di diventare una voragine per il governo.Non proprio. Secondo un ulteriore sondaggio, effettuato da Antonio Noto, sia nel caso di Autostrade che in quello di Alitalia (quest’ultimo una sorta di “evergreen” della politica italiana) gli ...