Sbarchi selvaggi, 800 in 24 ore, Salvini: “fuggono dalle guerre?” (Di giovedì 23 luglio 2020) Ottocento migranti sono sbarcati sulle coste italiane nelle ultime 48 ore. Ormai è emergenza piena e c’è anche il pericolo coronavirus. Una situazione diventata ormai incontrollabile. Complice il bel tempo, continuano ad arrivare barconi e barchini carichi di migranti che trovano approdo sulle coste italiane: 800 persone arrivate solo nelle ultime 48 ore, e altri ne stanno arrivando. Un barcone con a bordo 55 tunisini è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia costiera nelle acque antistanti Lampedusa. I migranti sono già sbarcati sul molo Favarolo e dopo i primi controlli sanitari verranno trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. In circa 48 ore sono arrivate quasi 800 persone. Avvistamenti e soccorsi di barchini sono andati avanti per tutta la notte. Quattro i barchini – da 10 a 27 le persone ... Leggi su chenews

Coronavirus, a Ponza spiagge troppo affollate: il sindaco vieta lo sbarco ai turisti | A Capri movida selvaggia

In spiaggia sono vietati gli assembramenti, ma a Ponza in pochi rispettano le regole anti contagio tanto che il sindaco Franco Ferraiuolo ha firmato l'ordinanza 79, che vieta lo sbarco ai turisti, che ...

