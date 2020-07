Sarri amaro: 'Spiace, volevamo vincere a tutti i costi' (Di giovedì 23 luglio 2020) 'Abbiamo perso ordine, volevamo vincere a tutti costi, ma abbiamo portato la partita su un binario pericoloso. L'abbiamo persa all'ultimo perché volevamo vincere a tutti i costi'. Il tecnico della ... Leggi su leggo

IlmsgitSport : #sarri amaro: «Spiace, volevamo vincere a tutti i costi» - ilmessaggeroit : #sarri amaro: «Spiace, volevamo vincere a tutti i costi» - gino30548730 : @mauroguerrini1 @ClaudioZuliani Io ci sono sempre e non ho amaro mai Sarri e non lo considero tutt’ora un allenator… - Ilmatbra : @Lo_statistico Lo dico da anni. Valeva con Allegri e vale con Sarri. Ma, alcuni, sono “tifosi” a convenienza. E ved… - MimmoMalfitano : RT @napolista: L’amaro destino di Sarri: essere giudicato in base al circo, non solo ai risultati Ha sì perso due finali ma sta vincendo i… -