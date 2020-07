Recovery Fund, una svolta per l’Italia ma non per i gufi della stampa (Di giovedì 23 luglio 2020) di Andrea Marchina Sono fermamente convinto che la stampa, così come tutti gli organi di informazione, abbia non solo il diritto, ma il dovere di criticare qualsiasi governo in carica ogni qual volta lo si ritenga necessario. In un mondo ideale, questo andrebbe fatto nel modo più costruttivo possibile e a prescindere dalla linea politica editoriale. In un mondo meno ideale, scegliere cosa dire e come dirlo in base al proprio credo politico (nel migliore dei casi) o a interessi partito-lobbistici (nel peggiore) è ritenuto tutto sommato fisiologico; a patto che questo non stravolga i fatti (che fatti rimangono), che la critica sia pertinente e, quantomeno, che sia mossa a posteriori rispetto a ciò che si vuole criticare. In Italia ultimamente tutto ciò non esiste ed è invece sostituito da uno strano gioco che segue delle strane ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Controtendenza rispetto al Cinegiornale Luce in corso pro Conte. Ecco cosa diceva il pre… - amato_renzo : RT @NicolaPorro: Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni. L'ana… - Patriota_ITA_ : RT @NicolaPorro: Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni. L'ana… -